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Россия потеснила Францию в Африке
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France Info: Россия потеснила Францию на африканском рынке пшеницы 

RT на русском 6 минут назад
Фото: Reuters
Благодаря большим объёмам производства и высокому качеству, российская пшеница всё больше занимает место французской на рынке зерна для экспорта в страны Африки, передаёт France Info. Как отмечает издание, из-за плохого урожая в 2016 году Франция серьёзно сократила объёмы поставок зерна за пределы Европы, что дало России возможность выйти к бывшим французским партнёрам с лучшим предложением по цене и качеству продукции.
«Благодаря своим объёмам производства, российская пшеница стала эталоном для всего мира», — заявляет France Info.
Притом что качество российского зерна неизменно растёт, его цена на 30% ниже французского. В результате, по оценкам организации FranceAgriMer, в 2017 году Франция смогла реализовать за пределами Европы — главным образом в Африке — всего 6 млн тонн пшеницы против 10 млн тонн, реализованных два года назад.
«После плохого урожая во Франции в 2016 году у российской пшеницы появилась возможность выйти на наш рынок. Мы попробовали её и решили, что она соответствует нашим требованиям. С тех пор мы на 100 процентов работаем с российской пшеницей», — признался представитель сенегальского концерна Olam Имад Талил в ходе недавней сельскохозяйственной конференции в Париже.
«Никаких сожалений, бизнес есть бизнес», — комментирует это заявление автор статьи.
Цена и уровень белка в российской пшенице также сыграли свою роль в принятии решения.
Алжир — единственный из партнёров Франции, всё ещё сопротивляющийся российской экспансии, но не из «ностальгии», а по причине существующих ограничений на импорт, которые, по мнению журналиста, «не смогут продлиться долго».
Тем не менее, по мнению эксперта исследовательского центра Iris Себастьяна Аби, «Франция остаётся одним из государств в Средиземноморском регионе, способствующих продовольственной и зерновой стабильности стран, находящихся в серьёзной зависимости от международных рынков».
Как отмечается в статье, Северная Африка и Ближний Восток представляют всего 4% от населения земного шара, однако являются потребителями 35% мирового импорта пшеницы. Таким образом, места на рынке может хватить всем, при условии что Франция не выйдет из игры, которой во Франции придают меньшее значение, чем в России, заключает издание.
RT на русском: последние новости
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