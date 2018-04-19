Власти Татарстана выплатили 800 млн рублей субсидий аграриям из-за снижения цен на молоко

КАЗАНЬ , 19 апреля. / ТАСС /. Власти Татарстана выделили 800 млн рублей субсидий аграриям региона для компенсации выпадающих доходов от пониженных цен на молоко, сообщила в четверг официальный представитель правительства Татарстана Лилия Галимова

"В тот момент, когда произошел молочный кризис, президентом (Татарстана Рустамом Миннихановым — прим. ТАСС) было принято решение о выделении субсидий. Эти субсидии в размере 800 млн рублей были дополнительно выделены республикой на частичную компенсацию потерь. Они уже реализованы", — сказала она.

Галимова уточнила ТАСС, что субсидии выплачивались на частичное покрытие затрат по сниженным закупочным ценам, выплачивались они в течение трех месяцев.

Молочный кризис в Татарстане

Ранее председатель комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета Татарстана Тахир Хадеев отмечал, что снижение закупочных цен на молоко, которое началось в прошлом году, продолжается и в этом. По его данным, в январе 2018 года денежная выручка от реализации молока у сельхозпредприятий республики по сравнению с тем же периодом прошлого года стала меньше на 25% и более.

Депутаты Госсовета Татарстана 20 февраля этого года приняли обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть возможность проведения государственных закупочных интервенций в отношении молочной продукции с целью стабилизации цен на этом рынке.

Также министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов сообщал, что из-за «безмерного» завоза импортного сухого молока и другой молочной продукции резко снизился спрос на российское молоко в целом. А Минниханов в феврале этого года попросил правительство РФ ограничить оборот сухого молока.

Как сообщалось ранее, в 2017 году в Татарстане произведено 1,8 млн тонн молока, что на 2,7% больше, чем годом ранее. По итогам прошлого года республика по объемам производства молока заняла первое место в стране.