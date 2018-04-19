Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,21%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов потребительских услуг, нефти и газа и коммунальных услуг.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 вырос на 0,21%, достигнув месячного максимума, индекс SBF 120 поднялся на 0,23%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Publicis Groupe (PA:PUBP), которые подорожали на 4,14 п. (7,37%), закрывшись на отметке в 60,28. Котировки Vivendi SA (PA:VIV) выросли на 0,71 п. (3,40%), завершив торги на уровне 21,61. Бумаги Schneider Electric SE (PA:SCHN) выросли в цене на 1,32 п. (1,81%), закрывшись на отметке 74,18.

Лидерами падения стали акции STMicroelectronics NV (PA:STM), цена которых упала на 0,605 п. (3,28%), завершив сессию на отметке 17,830. Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (PA:LVMH) поднялись на 5,60 п. (1,98%), закрывшись на уровне 277,20, а Kering SA (PA:PRTP) снизились в цене на 5,60 п. (1,29%) и завершили торги на отметке 429,00.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Soitec SA (PA:SOIT), которые подорожали на 17,11% до отметки 72,900, Publicis Groupe (PA:PUBP), которые набрали 7,37%, закрывшись на уровне 60,28, а также акции SES SA (PA:SESFd), которые повысились на 5,42%, завершив сессию на отметке 12,94.

Лидерами падения стали акции Biomerieux SA (PA:BIOX), которые снизились в цене на 5,19%, закрывшись на отметке 65,80. Акции компании STMicroelectronics NV (PA:STM) потеряли 3,28% и завершили сессию на уровне 17,830. Котировки Eramet (PA:ERMT) снизились в цене на 2,08% до отметки 155,40.

На Парижской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (309) превысило количество закрывшихся в минусе (241), а котировки 95 акций практически не изменились.

Котировки акций Soitec SA (PA:SOIT) выросли до максимума, подорожав на 17,11%, 10,650 п., и завершили торги на отметке 72,900.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, упал на 3,11% до отметки 11.86.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,50%, или 6,70, достигнув отметки $1.346,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,48%, или 0,33, до $68,80 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,98%, или 0,72, до отметки $74,20 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,26% до 1,2341, а котировки EUR/GBP упали на 0,23%, достигнув отметки 0,8693.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,25% до 89,57.