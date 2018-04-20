Рынок акций Италии закрылся ростом, Investing.com Италия 40 прибавил 0,19%

Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов химической промышленности, телекоммуникаций и финансов.

На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 подорожал на 0,19%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Telecom Italia (MI:TLIT), которые подорожали на 0,0138 п. (1,60%), закрывшись на отметке в 0,8762. Котировки Buzzi Unicem (MI:BZU) выросли на 0,29 п. (1,50%), завершив торги на уровне 20,02. Бумаги Unione di Banche Italiane SpA (MI:UBI) выросли в цене на 0,0610 п. (1,50%), закрывшись на отметке 4,1280.

Лидерами падения стали акции Davide Campari Milano SpA (MI:CPRI), цена которых упала на 0,16 п. (2,54%), завершив сессию на отметке 6,14. Акции CNH Industrial (MI:CNHI) поднялись на 0,185 п. (1,79%), закрывшись на уровне 10,170, а Stmicroelectronics (MI:STM) снизились в цене на 0,265 п. (1,49%) и завершили торги на отметке 17,575.

На Миланской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (180) превысило количество закрывшихся в плюсе (175), а котировки 30 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,03%, или 0,02, достигнув отметки $68,31 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,07%, или 0,05, до $73,73 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,73%, или 9,90, до отметки $1.338,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,51% до 1,2283, а котировки EUR/GBP упали на 0,13%, достигнув отметки 0,8753.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,47% до 90,06.