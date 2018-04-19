Рынок акций Италии закрылся ростом, Investing.com Италия 40 прибавил 0,13%

Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, телекоммуникаций и финансов.

На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 подорожал на 0,13%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Leonardo SpA (MI:LDOF), которые подорожали на 0,150 п. (1,54%), закрывшись на отметке в 9,916. Котировки Telecom Italia (MI:TLIT) выросли на 0,0126 п. (1,48%), завершив торги на уровне 0,8624. Бумаги Unione di Banche Italiane SpA (MI:UBI) выросли в цене на 0,0550 п. (1,37%), закрывшись на отметке 4,0670.

Лидерами падения стали акции Stmicroelectronics (MI:STM), цена которых упала на 0,620 п. (3,36%), завершив сессию на отметке 17,840. Акции Italgas SpA (MI:IG) поднялись на 0,074 п. (1,42%), закрывшись на уровне 5,120, а Fiat Chrysler Automobiles NV (MI:FCHA) снизились в цене на 0,274 п. (1,39%) и завершили торги на отметке 19,422.

На Миланской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (211) превысило количество закрывшихся в плюсе (131), а котировки 34 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 0,50%, или 0,34, достигнув отметки $68,81 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 1,01%, или 0,74, до $74,22 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,49%, или 6,60, до отметки $1.346,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,27% до 1,2340, а котировки EUR/GBP упали на 0,23%, достигнув отметки 0,8693.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,25% до 89,57.