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Renault поднял расценки в SUV-сегменте на российском авторынке
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Renault поднял расценки в SUV-сегменте на российском авторынке 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автоаналитики «Автостата» опубликовали свежие данные касательно апрельских цен на автомобильную продукцию представленную в России.
В частности, было отмечено, что в отчетном периоде французские автобренд Renault поднял расценки на кроссоверы.
Более остальных пришлось нелегко Renault Koleos. Его новая стоимость колеблется в пределах: 1829000-2299000 рублей. Это на 80000 рублей выше предыдущей цены.
Повышение прайса Renault Kaptur составило около 40000 рублей. Его начальная модификация Life стоит теперь 934000 рублей.
За максимальную модификацию Extreme нужно платить теперь 1324990 рублей.
Renault Duster новой формации стал дороже на 30-45000 рублей. В исполнении Authentique новая цена — 689000 рублей за автомодель с 1,6-литровым мотором на 114 л.с. Полноприводная версия с двухлитровым мотором на 143 л.с. Luxe Privilege выйдет в 1101990 рублей.
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