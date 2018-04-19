Заявки по безработице в США упали слабее прогноза

EPA/ERIK S. LESSER

Москва , 19 апреля — «Вести. Экономика». Число новых заявок на пособие по безработице в США упало на прошлой неделе, что свидетельствует о продолжении роста занятости после спада в марте, передает Reuters

Первоначальные заявки на государственные пособия по безработице упали на 1 тыс. до 232 тыс. за неделю, закончившуюся 14 апреля, сообщило Министерство труда США. Данные за предыдущую неделю были не были пересмотрены.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что в последнюю неделю заявки упадут до 230 тыс.

В марте экономика создала 103 тыс. рабочих мест — самое меньшее количество за шесть месяцев. Экономисты в основном отклонили замедление как отскок после сильного роста в феврале. Они также обвинили в сокращении плохие погодные условия.