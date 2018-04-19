Ещё
Заявки по безработице в США упали слабее прогноза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заявки по безработице в США упали слабее прогноза 

Вести Экономика 57 минут назад
Фото: Вести Экономика
EPA/ERIK S. LESSER
Москва, 19 апреля — «Вести. Экономика». Число новых заявок на пособие по безработице в США упало на прошлой неделе, что свидетельствует о продолжении роста занятости после спада в марте, передает Reuters.
Первоначальные заявки на государственные пособия по безработице упали на 1 тыс. до 232 тыс. за неделю, закончившуюся 14 апреля, сообщило Министерство труда США. Данные за предыдущую неделю были не были пересмотрены.
Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что в последнюю неделю заявки упадут до 230 тыс.
В марте экономика создала 103 тыс. рабочих мест — самое меньшее количество за шесть месяцев. Экономисты в основном отклонили замедление как отскок после сильного роста в феврале. Они также обвинили в сокращении плохие погодные условия.
Рынок труда в США считается близким к полной занятости. Уровень безработицы находится на уровне 17-летнего минимума в 4,1%, тогда как Федеральная резервная система (ФРС) прогнозировала показатель на уровне 3,8% к концу этого года.
Вести Экономика: последние новости
Юдаева: веротяность снижения ставки снизилась Только 25% экспортеров КНР боятся торговой войны ЦБ встревожен ростом зарплат и ослаблением рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300656
РФ нашла способ поквитаться с США164
Болгария: спасибо России, но…313
Российским морякам удалось сбежать с Украины145
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца212
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение