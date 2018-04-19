Цены на золото снижаются на фоне роста доходности 10-летних бондов США выше 2,9%

Investing.com — В четверг цены на золото снизились на фоне незначительного изменения курса доллара и роста доходности государственных облигаций США

К 17:23 МСК фьючерсы на золото на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, снизились на $2,6 или около 0,2% до $1350,9 за унцию. При этом индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,04% до 89,31.

В четверг доходность десятилетних государственных облигаций США превысила 2,9% на следующий день после того, как доходность двухлетних бондов США достигла максимального значения с сентября 2008 года.

Повышение доходности гособлигаций привело к снижению цен на золото. Золоту сложно конкурировать с активами с высокой фиксированной доходностью.

Опубликованные в четверг экономические отчеты нарисовали смешанную картину. {{ecl-294||Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США}} снизилось сильнее прогнозов. Тем не менее американская экономика остается близка к ситуации полной занятости, когда уровень безработицы находится на минимуме за 17 лет 4,1%.

С другой стороны, индекс производственной активности в Филадельфии неожиданно вырос, указывая на то, что американские компании сохраняют оптимизм относительно производственной активности.

В четверг зампред ФРС Лаел Брейнард в своем выступлении указала на то, что еще слишком рано ослаблять регулирование работы банков из-за тревожных тенденций повышения стоимости активов и закредитованности бизнеса.

В четверг состоялся полугодичный отчет запреда ФРС Рандала Кварлса по вопросам регулирования банковской деятельности перед Сенатом США после аналогичного отчета перед Палатой общин во вторник. Кварлс не сделал никаких заявлений по монетарной политике США.

В 01:45 МСК пятницы президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер может предоставить больше информации относительно дальнейшего темпа повышения процентной ставки, делая обзор монетарной политики на конференции.

Фьючерс на ставку по федеральным фондам дает вероятность около 100% на повышение процентной ставки в июне, согласно прогнозу от Investing.com. Ставки на третье повышение процентной ставки в декабре составляют приблизительно 90%.