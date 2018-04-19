Центральный банк Сингапура ужесточает монетарную политику

Китаем. Foto: Brian JacksonЦентральный банк Сингапура ужесточает монетарную политикуАналитики считают, что изменение денежно-кредитной политики Сингапура связано с необходимостью обеспечения устойчивого экономического роста страны в 2018 году. При этом центральный банк страны видит риски, связанные с эскалацией торгового конфликта между США

По предварительным данным Министерства торговли и промышленности, темпы роста экономики Сингапура в первом квартале 2018 года были выше прогнозных и составили 1,4% в годовом исчислении.

В 2017 году темпы роста ВВП Сингапура достигли 3,6%, что явилось рекордной отметкой, начиная с 2014 года.