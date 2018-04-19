Ещё
Центральный банк Сингапура ужесточает монетарную политику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центральный банк Сингапура ужесточает монетарную политику 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Foto: Brian JacksonЦентральный банк Сингапура ужесточает монетарную политикуАналитики считают, что изменение денежно-кредитной политики Сингапура связано с необходимостью обеспечения устойчивого экономического роста страны в 2018 году. При этом центральный банк страны видит риски, связанные с эскалацией торгового конфликта между США и Китаем.
По предварительным данным Министерства торговли и промышленности, темпы роста экономики Сингапура в первом квартале 2018 года были выше прогнозных и составили 1,4% в годовом исчислении.
В 2017 году темпы роста ВВП Сингапура достигли 3,6%, что явилось рекордной отметкой, начиная с 2014 года.
Банки Сегодня: последние новости
После перевода оплаты на юань, валюта Китая укрепила позиции Дональд Трамп может развязать валютную войну ЦБ отозвал лицензию о Конфидэнс Банка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300678
РФ нашла способ поквитаться с США165
Болгария: спасибо России, но…321
Российским морякам удалось сбежать с Украины145
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца215
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение