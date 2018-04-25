Крым перенес введение курортного сбора на 1 мая 2019 г

Госсовет Крыма на сессии в среду принял решение о переносе начала введения курортного сбора на 1 мая 2019 года.

Парламент Крыма проголосовал за поправку в статью 3 республиканского закона "О курортном сборе", где написано, что курортный сбор взимается на территории эксперимента с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года, заменив в ней дату начала эксперимента на 1 мая 2019 года.

Решение принято единогласно 66 депутатами.

Сроки начала эксперимента по взиманию сбора определяет регион, прокомментировал решение парламента министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко . Он обозначил несколько причин переноса сроков введения курортного сбора на 2019 год.

"Мы получили большое число обращений от бизнеса с просьбой не вводить его сейчас. Второе: это изменение транспортных потоков в связи со скорым открытием моста и появлением нового терминала аэропорта. Третье: мы думаем, что увеличим за это время базу агентов по сбору. И, наконец, неурегулированные моменты администрирования сбора и его оплаты", — сказал РИА Новости Волченко.

Заявки на введение курортного сбора подали семь прибрежных регионов полуострова: Ялта, Алушта Евпатория , Феодосия, Судак , Саки, Черноморский район. Законом предполагается сбор в размере 10 рублей с человека в сутки.

Четыре пилотных региона — Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края — получили право ввести сбор за пользование туристической инфраструктурой на своих территориях. Сбор будет взиматься с совершеннолетних граждан, проживающих в гостиницах более 24 часов. Размер курортного сбора по закону не может превышать 100 рублей. В 2018 году он ограничен 50 рублями. Конкретные ставки и льготы устанавливают региональные власти.