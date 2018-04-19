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Замминистра сельского хозяйства РФ Е. Громыко: России и Китаю надо сотрудничать более масштабно, целыми кластерами и направлениями
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Замминистра сельского хозяйства РФ Е. Громыко: России и Китаю надо сотрудничать более масштабно, целыми кластерами и направлениями 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ — Заместитель министра сельского хозяйства РФ Е. Громыко в Пекине в интервью корр. Синьхуа заявил, что с большим оптимизмом смотрит на перспективы сотрудничества России и Китая в сельскохозяйственной сфере. Потенциал, по его словам, огромен, особенно следует обратить внимание на малый и средний бизнес.
"Нам надо работать более масштабно, целыми кластерами и направлениями. Самое главное, что Китай для России и Россия для Китая — это огромная площадка, мы как «космодромы» друг для друга, и мы можем добиться очень хороших результатов", — отметил чиновник.
Что касается сельхозпродукции, экспорт которой в Китай намерена наращивать Россия, Громыко назвал зерновые, масличные культуры, рыбу и продукцию ее переработки, продукцию животноводства, а также традиционные статьи экспорта — продукцию кондитерской и мукомольной промышленности, крупы.
Замминистра также считает, что России и Китаю необходимо стремиться к систематизации сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, преодолеть разрозненность. «Необходимо обезопасить бизнес двух стран, который уже научился работать на площадках друг друга, и открывать новые направления», — заявил он.
Как сообщили в Главном таможенном управлении Китая, по итогам первого квартала этого года объем торговли товарами между Китаем и Россией составил 23 млрд 61,5 млн долл. США, что оказалось на 28,2 проц. больше, чем в тот же период прошлого года.
В частности, экспорт китайских товаров в Россию вырос на 23,7 проц. до 10 млрд 280,2 млн долл., а импорт российских товаров в Китай составил 12 млрд 781,3 млн долл. с приростом на 32 проц.
Напомним, что рост объема двусторонней торговли в 2017 году составил 20,8 проц. -0-
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