Замминистра сельского хозяйства РФ Е. Громыко: России и Китаю надо сотрудничать более масштабно, целыми кластерами и направлениями

Пекин, 19 апреля / Синьхуа / — Заместитель министра сельского хозяйства РФ Е. Громыко в Пекине в интервью корр. Синьхуа заявил, что с большим оптимизмом смотрит на перспективы сотрудничества России и Китая в сельскохозяйственной сфере. Потенциал, по его словам, огромен, особенно следует обратить внимание на малый и средний бизнес.

"Нам надо работать более масштабно, целыми кластерами и направлениями. Самое главное, что Китай для России и Россия для Китая — это огромная площадка, мы как «космодромы» друг для друга, и мы можем добиться очень хороших результатов", — отметил чиновник.

Что касается сельхозпродукции, экспорт которой в Китай намерена наращивать Россия, Громыко назвал зерновые, масличные культуры, рыбу и продукцию ее переработки, продукцию животноводства, а также традиционные статьи экспорта — продукцию кондитерской и мукомольной промышленности, крупы.

Замминистра также считает, что России и Китаю необходимо стремиться к систематизации сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, преодолеть разрозненность. «Необходимо обезопасить бизнес двух стран, который уже научился работать на площадках друг друга, и открывать новые направления», — заявил он.

Как сообщили в Главном таможенном управлении Китая, по итогам первого квартала этого года объем торговли товарами между Китаем и Россией составил 23 млрд 61,5 млн долл. США , что оказалось на 28,2 проц. больше, чем в тот же период прошлого года.

В частности, экспорт китайских товаров в Россию вырос на 23,7 проц. до 10 млрд 280,2 млн долл., а импорт российских товаров в Китай составил 12 млрд 781,3 млн долл. с приростом на 32 проц.

Напомним, что рост объема двусторонней торговли в 2017 году составил 20,8 проц. -0-