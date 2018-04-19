Доллару нашли замену

Названа валюта, способная заменить доллар

Доллар на данный момент является основной мировой валютой и его резкое исчезновение может привести к мировому хаосу. Так полагает профессор ВШЭ , президент инвестиционной компании Евгений Коган

«Пока доллар — это основная мировая валюта. Может быть, китайцам очень хотелось бы, чтобы юань стал резервной мировой валютой, но пока китайцы держат несколько триллионов долларов в золотовалютных резервах, они будут пылинки сдувать с Америки. Пока мы вкладываем достаточно большие деньги в американский долг, мы тоже будем думать о том, что нельзя повредить самим себе. Если вдруг исчезнет доллар, то начнется мировой хаос. Если он исчезнет, но «не вдруг», значит, ему найдется замена», — предположил эксперт в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

По мнению Когана, заменить американский доллар в качестве основной мировой валюты может евро.