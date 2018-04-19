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Доллару нашли замену
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Названа валюта, способная заменить доллар 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: pixabay
Доллар на данный момент является основной мировой валютой и его резкое исчезновение может привести к мировому хаосу. Так полагает профессор ВШЭ, президент инвестиционной компании Евгений Коган.
«Пока доллар — это основная мировая валюта. Может быть, китайцам очень хотелось бы, чтобы юань стал резервной мировой валютой, но пока китайцы держат несколько триллионов долларов в золотовалютных резервах, они будут пылинки сдувать с Америки. Пока мы вкладываем достаточно большие деньги в американский долг, мы тоже будем думать о том, что нельзя повредить самим себе. Если вдруг исчезнет доллар, то начнется мировой хаос. Если он исчезнет, но «не вдруг», значит, ему найдется замена», — предположил эксперт в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».
По мнению Когана, заменить американский доллар в качестве основной мировой валюты может евро.
«Замена может найтись — тот же евро. Это мощная, сильная и хорошая расчетная валюта», — пояснил эксперт.
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