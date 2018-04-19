РФ нашла способ поквитаться с США

РФ сделает попытку поквитаться с США через ВТО

Российское правительство решило защищать отечественную металлургическую промышленность по всем фронтам. Помимо внутренней поддержки государство решило бороться за свои интересы и на международной арене. Россия намерена отстаивать свою позицию через Всемирную торговую организацию (ВТО). Как уточняется в сообщении ВТО, РФ запросила консультации с США по вопросу новых пошлин на импорт стали и алюминия, так как страна имеет существенный интерес в качестве экспортера продукции, на которую распространились защитные меры.

Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, США в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%, в том числе из России. Пошлины могут действовать в течение неограниченного периода времени. При этом для Аргентины Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие сборов до 1 мая. США объяснили введение пошлин соображениями национальной безопасности.

По мнению опрошенных агентством "Прайм" аналитиков, данный запрос России — всего лишь формальная процедура, которая вряд ли принесет реальные результаты. Однако эту формальность необходимо соблюсти для исполнения дальнейших ответных действий, которые могут повлиять на торговые интересы США. Хотя этого будет крайне сложно добиться, так как Россия имеет меньший вес в мировой торговле, нежели Америка.

Компенсации

По словам источника РИА Новостей, данное обращение может привести к запросу со стороны России компенсаций, среди которых может быть, в частности, снижение американцами тарифов по другим видам товаров для РФ. Если консультации не помогут, Россия получит возможность в будущем ввести собственные пошлины для восстановления равновесия в торговле.

Собеседник агентства напомнил, что такая процедура предусмотрена в Соглашении о специальных защитных мерах, согласно которым если одна из стран вводит специальные защитные меры, которые вызывают затрагивают интересы какой-то другой страны, последняя имеет право на введение ответных мер по упрощенной процедуре. Но для того, чтобы их ввести, необходимо запросить консультации в рамках ВТО и провести их. После этого нужно уведомить Совет по торговле товарами, который почти автоматически принимает решение в пользу пострадавшей стороны.

Чистая формальность

Обращение в ВТО достаточно закономерно, но вряд ли приведет к результату для России, считает начальник аналитического департамента УК "БК Сбережения" Сергей Суверов

"Эффективность ВТО не на высоте, и вряд ли организация пойдет против США", — полагает он.

По его словам, ответные меры России довольно ограничены, но возможно, они будут задействованы в общем пакете контрсанкций и будут реализованы в виде ограничений на покупку отдельных товаров.

Запрос РФ в ВТО — это фактически процессуальная процедура, которая должна будет сформировать юридическое обоснование для ответных мер, объясняет аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков . "Но каких-либо надежд на компенсационные снижения тарифов нет. Более того, некоторое время назад президент США Дональд Трамп уже говорил о том, что ВТО мешает США", — замечает он.

Соответственно, по его словам, наиболее вероятным последствием запроса является правовое обоснование ответных импортных пошлин на американскую продукцию. США ввели свои заградительные пошлины без каких-либо ссылок на правила ВТО, поэтому устав организации предусматривает упрощенную процедуру принятия ответных мер по любым иным товарам, если участник двухсторонней торговли считает введенные ограничения несправедливыми.

"Наиболее вероятны меры по ограничению американского экспорта сельскохозяйственной продукции, а также транспортных средств. То есть по тем группам товаров, замена которых имеется в самой РФ", — считает он.

Введенные пошлины со стороны США вызвали негативную реакцию со стороны ряда стран: свой запрос Россия подала уже вслед за жалобами со стороны Европейского Союза, Индии и Китая , замечает руководитель рейтинговой службы НРА Татьяна Ковалева

"Это разумный шаг со стороны России, однако есть сомнения в отношении его результатов. Американцы поступают подобным образом уже не первый раз и маловероятно, что ВТО как-то повлияет на политику США", — считает она.

От вопроса взаимных санкций ВТО практически устранилась, хотя они противоречат принципам организации, говорит Ковалева.

"Кроме того, Россия обладает значительно меньшими возможностями воздействия на США через внешнюю торговлю, в отличие от ЕС. России будет довольно сложно ответить в отношении американских производителей и при этом не затронуть российских потребителей", — уточняет аналитик. По ее мнению, единственная для России возможность добиться положительного решения — обратиться с судебным иском в ВТО.