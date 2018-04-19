Центробанк РФ: Вероятность снижения ключевой ставки в ближайшее время уменьшается

Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева прокомментировала журналистам ситуацию относительно возможного снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, который должен состояться 27 апреля.

«Я точно скажу, что вероятность снижения, конечно же, снизилась по сравнению с тем, как ожидали в прошлый раз. Я бы никаких сейчас не исключала вариантов, но исходя из той информации, которая новая есть, вероятность снижения снизилась», — цитирует слова замглавы ЦБ РФ «Прайм».

Она также отметила, что траектория снижения ставки немного скорректируется вверх. «Она медленнее будет снижаться по сравнению с тем, что мы планировали раньше», — пояснила Юдаева, добавив, темп будет зависеть «от прогноза всех других параметров».