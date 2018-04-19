Ещё
Европарламент готов начать переговоры с Советом ЕС о поправках к газовой директиве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Европарламент готов начать переговоры с Советом ЕС о поправках к газовой директиве 

Прайм 2 часа назад
Европарламент (ЕП) готов начать переговоры с Советом ЕС по поправкам к Газовой директиве Евросоюза, как только Совет примет для этого свои необходимые решения, говорится в сообщении парламента.
Парламент может начать переговоры с Советом на основе текста, одобренного комитетом ЕП по энергетике, промышленности и исследованиям, говорится в релизе. Возглавлять переговоры, согласно релизу, будет руководитель этого комитета Ежи Бузек.
ЕК в ноябре 2017 года предложила внести поправки к Газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории Евросоюза, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать «голубое топливо», разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов.
Еврокомиссия предложила, чтобы новые правила, в случае вступления в силу, коснулись не только будущих газопроводов, но и уже существующих. Однако возможен механизм предоставления исключений. Таким образом, эти поправки могут затронуть работу действующего газопровода «Северный поток», а также создаваемый «Северный поток-2».
Комитет ЕП выработал свою позицию по данному тексту в конце марта, предложив, в частности, ряд поправок. Теперь представители стран ЕС в Совете должны согласовать свою единую позицию по предложенному ЕК законопроекту.
Когда это будет сделано, Совет ЕС и Европарламент начнут переговоры для поиска компромиссного варианта законопроекта. Компромиссный вариант, если будет найден, подлежит отдельному одобрению ЕП и Совета. Лишь по завершении этой процедуры документ может вступать в силу.
Прайм: последние новости
РФ запросила через ВТО консультации с США по новым тарифам на сталь и алюминий В ЦБ по-прежнему оценивают долгосрочно нефть не дороже $65 Китай: США и КНР нужно решать вопросы через ВТО, а не тарифную войну
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300262
Российским морякам удалось сбежать с Украины98
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца195
Болгария: спасибо России, но…198
Первый легальный бордель открывается в России262
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение