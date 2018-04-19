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Центробанк может повысить требования к резервам банков по валютным кредитам
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Центробанк может повысить требования к резервам банков по валютным кредитам 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор может повысить требования к резервам банков по валютным кредитам. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она добавила, что связано это с тем, что заемщикам, нужна валюта, но при этом и банки, и заемщики недооценивают валютные риски, которые берут и сами заемщики, и которые могут возникать для экономики в целом.
"Чуть больше года назад мы повысили коэффициент риска по валютным кредитам, прежде всего заемщикам, не имеющим экспортной валютной выручки и также заемщикам из некоторых секторов: недвижимость, строительство и так далее", — напомнила Юдаева.
Ранее Центробанк назвал последствия от полной отмены валютного контроля.
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