Центробанк может повысить требования к резервам банков по валютным кредитам

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор может повысить требования к резервам банков по валютным кредитам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она добавила, что связано это с тем, что заемщикам, нужна валюта, но при этом и банки, и заемщики недооценивают валютные риски, которые берут и сами заемщики, и которые могут возникать для экономики в целом.

"Чуть больше года назад мы повысили коэффициент риска по валютным кредитам, прежде всего заемщикам, не имеющим экспортной валютной выручки и также заемщикам из некоторых секторов: недвижимость, строительство и так далее", — напомнила Юдаева.

Ранее Центробанк назвал последствия от полной отмены валютного контроля.