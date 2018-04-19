Ещё
Международные резервы России выросли на $3,5 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Международные резервы России выросли за неделю на $3,5 млрд 

RT на русском 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Международные резервы России увеличились за неделю на $3,5 млрд, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Центробанк.
«Объём международных резервов по состоянию на 13 апреля составил $462,4 млрд, увеличившись за неделю на $3,5 млрд, или на 0,8%», — рассказали в ЦБ.
Там отметили, что это произошло в результате совокупного положительного влияния переоценки, операций по счетам Минфина России и монетизации золота.
Международные (золотовалютные) резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и правительства.
12 апреля сообщалось, что международные резервы России выросли за неделю на $1,2 млрд
RT на русском: последние новости
France Info: Россия потеснила Францию на африканском рынке пшеницы Россия запросила через ВТО консультации с США по тарифам на сталь и алюминий В МВФ рассказали о решении пересмотреть политику организации
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение216
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии322
РФ и США могут прервать авиасообщение289
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег160
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть77
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение