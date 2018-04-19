ЦБ: приток инвестиций в РФ может снизиться из-за санкций, но компенсироваться торговлей

"Я думаю, что по платежному балансу нужно внимательно посмотреть на ситуацию и, конечно, скорректировать и торговый баланс. Посмотрим, возможно, больше будет отток, но это может быть скомпенсировано торговым счетом", — сказала она.

"По портфельным инвестициям, конечно же, либо чистый приток будет меньше, либо отток больше. А общий эффект на баланс будет зависеть и от других показателей, если цены на нефть вырастут и это вполне может привести к накоплению активов наших компаний", — сказала Юдаева.

Ключевая ставка

Ключевая ставка в России будет снижаться медленнее запланированного из-за новых санкций США , однако ЦБ РФ все же рассчитывает в этом году завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике, сообщила Юдаева.

"Я думаю, что траектория снижения ставки действительно чуть-чуть скорректируется вверх. Она медленнее будет снижаться по сравнению с тем, что мы планировали раньше, но насколько медленнее — это также нужно посмотреть, это опять-таки будет зависеть от прогноза всех других параметров", — сказала Юдаева.

При этом переход к нейтральной денежно-кредитной политике произойдет, как и планировалось, в 2018 году, но несколько позднее. «Пока, мне кажется, риски того, что это [переход к нейтральной денежно-кредитной политике] не произойдет в 2018 году меньше, но в 2018 году может произойти позже, чем мы ожидали до этого», — отметила Юдаева.

Она добавила, что диапазон нейтральной ставки в краткосрочной перспективе может повыситься, однако в долгосрочной перспективе он сохранится на уровне 6-7%.

Кроме того, по словам Юдаевой, вероятность снижения ключевой ставки на следующем заседании совета директоров Банка России, намеченном на 27 апреля, уменьшилась из-за санкций США: «Я точно скажу, что вероятность снижения, конечно же, снизилась по сравнению с тем, как ожидали в прошлый раз. Я бы никаких сейчас не исключала вариантов, но исходя из той информации, которая новая есть, вероятность снижения снизилась».

На предыдущем заседании 23 марта совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% с 7,5% на фоне рекордно низкой инфляции. Однако 6 апреля США ввели новые санкции против РФ, обрушив рынки и заставив рубль обновить минимумы прошлых лет.