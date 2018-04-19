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Число венчурных фондов в РФ за 2017 год выросло на 38%
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Число венчурных фондов в РФ за 2017 год выросло на 38% 

ТАСС 2 часа назад
КАЗАНЬ, 19 апреля. /ТАСС/. Число венчурных фондов в России за 2017 год достигло 22 единиц, сообщается в материалах Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования (РАВИ), которые были представлены на Российском венчурном форуме в Казани.
"Число венчурных фондов в РФ в 2016 году — 16, в 2017 году — 22", — говорится в материалах. Таким образом, за прошлый год количество венчурных фондов выросло на 38%.
Как пояснила в ходе выступления на форуме исполнительный директор РАВИ Альбина Никконен, три четверти совокупного объема новых венчурных фондов составили средства частных инвесторов, что отражает позитивный настрой инвесторов в отношении рынка.
"Пятая часть от числа новых [вышедших на рынок РФ в 2017 году] венчурных фондов составили фонды с государственным участием. Можно прогнозировать, что число венчурных фондов с государственным капиталом будет расти в ближайшие несколько лет во многом благодаря усилиям Российской венчурной компании", — добавила она.
По данным РАВИ, объем привлеченных российскими венчурными фондами инвестиций в 2017 году составил $125 млн  Российский венчурный форум проходит в Казани с 19 апреля, в нем участвуют представители российских технологических компаний и инвесторов. В рамках деловой программы форума обсуждаются темы развития венчурного рынка, цифровизации экономики, роль государства в венчурном инвестировании.
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