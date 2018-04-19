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Китай открывает свой рынок для импортных автомобилей
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Китай открывает свой рынок для импортных автомобилей
Вести.Ru
2 часа назад
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Вести.Ru
Китайское правительство выступило с неожиданным заявлением, которое в перспективе может сильно повлиять на местный автопром. Один из самых закрытых и защищенных от импорта авторынков в мире вскоре распахивает свои двери для импортных машин.
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