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Китай открывает свой рынок для импортных автомобилей
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Китай открывает свой рынок для импортных автомобилей 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Китайское правительство выступило с неожиданным заявлением, которое в перспективе может сильно повлиять на местный автопром. Один из самых закрытых и защищенных от импорта авторынков в мире вскоре распахивает свои двери для импортных машин.
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