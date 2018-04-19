Китай открывает свой рынок для импортных автомобилей

Китайское правительство выступило с неожиданным заявлением, которое в перспективе может сильно повлиять на местный автопром. Один из самых закрытых и защищенных от импорта авторынков в мире вскоре распахивает свои двери для импортных машин.