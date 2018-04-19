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Вступило в силу соглашение о добыче фосфатов в Сирии российской компанией
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Вступило в силу соглашение о добыче фосфатов в Сирии российской компанией 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Сирийская газета «Эйнаб Баляди» сообщила, что Башар Асад утвердил контракт с «Стройтрансгаз Логистика», которая будет добывать фосфаты из месторождения на востоке Пальмиры. Министерство нефти подписало контракт с российской компанией в прошлом месяце, после чего он был ратифицирован в Парламенте 27 марта и 16 апреля вступил в силу.
По договору о разделе добытых ресурсов между сторонами доля сирийского Института геологии и минеральных ресурсов составит 30%. Договор заключен на 50 лет, ежегодная производственная мощность составит 2,2 миллиона тонн, общий резерв — 105 миллионов тонн.
В декабре 2017 года Россия заявила, что будет единственной страной, которая будет присутствовать на сирийском рынке энергетики и строительства энергетических объектов.
В 2011 году Сирия входила в пятерку крупнейших экспортеров фосфатов. Среди ведущих стран-импортеров — Индия, Россия, Ливан, Румыния. Запасы фосфатов в Сирии оцениваются в 1,8 миллиарда тонн.
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