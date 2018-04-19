Вступило в силу соглашение о добыче фосфатов в Сирии российской компанией

Сирийская газета «Эйнаб Баляди» сообщила, что Башар Асад утвердил контракт с «Стройтрансгаз Логистика», которая будет добывать фосфаты из месторождения на востоке Пальмиры. Министерство нефти подписало контракт с российской компанией в прошлом месяце, после чего он был ратифицирован в Парламенте 27 марта и 16 апреля вступил в силу.

По договору о разделе добытых ресурсов между сторонами доля сирийского Института геологии и минеральных ресурсов составит 30%. Договор заключен на 50 лет, ежегодная производственная мощность составит 2,2 миллиона тонн, общий резерв — 105 миллионов тонн.

В декабре 2017 года Россия заявила, что будет единственной страной, которая будет присутствовать на сирийском рынке энергетики и строительства энергетических объектов.