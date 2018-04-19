Экономист: Не нужно связывать рост числа миллиардеров с подъемом экономики

Число долларовых миллиардеров в России выросло на 29 человек за последние два года. Такие выводы следуют из рейтинга богатейших людей страны, опубликованного журналом Forbes . В этом году список тех, чьё состояние превышает миллиард американской валюты, включает 106 фамилий.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН заявил, что рост числа богатых россиян вовсе не является признаком роста отечественной экономики. Здесь всё происходит по принципу «богатые богатеют, бедные беднеют».

«О стабильности и развитии российской экономики можно было бы говорить, только если был бы рейтинг, который демонстрирующий стремительный рост реальных доходов населения по регионам. Причём, если не декоративный, правительственный, как средняя зарплата по стране, которая ничего не отражает уже много лет. Тогда можно было бы говорить, что рост благосостояния населения и общий рост экономики — причина роста долларовых миллиардеров. Но я думаю, что причина не в этом. Во-первых, закончилась вторая волна кризиса, и началось некоторое оживление, во-вторых, наша экономическая система так устроена, что богатые богатеют, а бедные остаются бедными. Именно поэтому у нас нет экономического роста. Ресурсы концентрируются в руках самых богатых граждан, в то время как самые бедные имеют нехватку денег для покупки необходимых товаров. Это основная проблема нашей экономики», — объяснил Колташов.

«Отнять у всех и раздать нескольким бедным». Экономист об отмене льгот на лекарства

Экономика так и будет топтаться на месте, пока богатые вывозят капиталы из России, так как инвестировать их внутри страны невыгодно, а бедные платят налоги, теряя покупательскую способность, заключил эксперт. Этот замкнутый круг упирается в изначально неправильную модель распределения материальных благ.

«Росту благосостояния обычных граждан внутренний рынок не способствует. И причина тому, что, имея эти огромные состояния и зарабатывая массу денег на экспорте, миллиардеры вывозят свои капиталы из России. Они не создают здесь рабочих мест, новых предприятий. Их богатство не производит роста благосостояния населения. Инвестировать капитал некуда, потому что и государство, и миллиардеры так ведут свои дела, что основные налоги у нас платят граждане со своей небольшой зарплаты. И мало что могут купить в результате. А миллиардеры не спешат инвестировать во внутренний рынок, и всякий раз, когда складывается благоприятная ситуация, просто выводят капиталы из страны. Здесь они видят слишком бедного потребителя. Вина государства в том, что оно не обеспечило перераспределение материальных благ так, чтобы мы имели хотя бы экономический рост», — подытожил экономист.