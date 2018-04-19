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За три года через свободную таможенную зону Крыма переместили товаров на 2,8 млрд рублей
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За три года через свободную таможенную зону Крыма переместили товаров на 2,8 млрд рублей 

ТАСС 2 часа назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Через свободную таможенную зону в рамках свободной экономической зоны в Республике Крым и Севастополе за три года переместили товаров на общую стоимость в 2,8 млрд рублей. Об этом в четверг на Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) сообщил замначальника Крымской таможни Игорь Кожанов.
"С 1 января 2015 года у нас действует свободная экономическая зона на территории Республики Крым и Севастополя, и спустя три года можно сказать, что она состоялась, есть участники, которые пользуются процедурами свободной таможенной зоны. За период с 1 января 2015 года по 2018 год через свободную таможенную зону было перемещено товаров на общую стоимость 2,8 млрд рублей", — сказал Кожанов.
Также он отметил, что в целом внешнеторговый оборот в Крыму в течение трех последних лет не имел существенных скачков или спадов. «Если говорить основные цифры по 2017 году, то внешнеторговый оборот у нас составлял $100 млн США из них основная часть 57 млн рублей приходится на ввозимые товары, а оставшаяся часть — на экспортируемые товары. Мы экспортируем товары в 46 стран мира, импортируем из 60 стран», — сказал Кожанов.
Он отметил, что большую часть импорта в Крыму составляет промышленное оборудование, а среди экспортируемых товаров лидирующие позиции занимает сельхозпродукция.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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