Рост номинальных зарплат в РФ может оказаться выше 10% по итогам 2018 г 

В России в текущем году рост номинальных зарплат может превысить 10%, это создает предпосылки для ускорения инфляции, сообщает Газета.ru. «Рост номинальных зарплат может превысить 10% по итогам 2018 года», — говорится в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России. Такой рост зарплат создает предпосылки для ускорения инфляции. Как добавляется в сообщении, инфляционные риски со стороны рынка труда продолжают оставаться высокими, хотя пока и не реализуются. Резкое сокращение уровня безработицы может поддержать набранные темпы роста зарплат в частном секторе. Рост номинальных заработных плат поспособствует росту реальных располагаемых доходов населения.