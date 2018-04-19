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Рост номинальных зарплат в РФ может оказаться выше 10% по итогам 2018 г
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Рост номинальных зарплат в РФ может оказаться выше 10% по итогам 2018 г 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
В России в текущем году рост номинальных зарплат может превысить 10%, это создает предпосылки для ускорения инфляции, сообщает Газета.ru. «Рост номинальных зарплат может превысить 10% по итогам 2018 года», — говорится в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России. Такой рост зарплат создает предпосылки для ускорения инфляции. Как добавляется в сообщении, инфляционные риски со стороны рынка труда продолжают оставаться высокими, хотя пока и не реализуются. Резкое сокращение уровня безработицы может поддержать набранные темпы роста зарплат в частном секторе. Рост номинальных заработных плат поспособствует росту реальных располагаемых доходов населения.
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