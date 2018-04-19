Всемирный банк улучшил прогноз по росту белорусской экономики

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Беларуси в 2018 году на 2,9% с последующим замедлением до 2,7% в 2019 году и 2,5% в 2020 году. Об этом говорится в Экономическом обзоре Всемирного банка для Беларуси, передает "Интерфакс"

Экономика Беларуси стабилизировалась, и в начале 2018 года ее рост ускорился, но формируются риски ухудшения ценовой конкурентоспособности, отмечается в докладе. В среднесрочной перспективе вызовы для экономики связаны с необходимостью привлечения внешнего финансирования и решением внутренних структурных уязвимостей. Рост потребления домохозяйств и оживление инвестиционной активности, вместе с постепенным ростом экспорта, помогут экономике расти, хотя темпы роста ВВП вряд ли превысят 3% в год, полагают авторы доклада.

"Повышение уровня благосостояния белорусов в долгосрочной перспективе связано только с ростом производительности, что требует структурных изменений. Взвешенная макроэкономическая политика привела к определенной стабильности, но лишь структурные преобразования могут способствовать устойчивому экономическому росту, — отметил Алекс Кремер, глава представительства Всемирного банка в Минске . — Инфляция достигла исторического минимума, способствуя снижению стоимости кредитных ресурсов на внутреннем рынке. Вместе с тем, рост реальной заработной платы вновь стал опережать темпы роста производительности труда, создавая риски ухудшения ценовой конкурентоспособности и предпосылки для инфляции издержек".

В докладе прогнозируется, что дефицит счета текущих операций платежного баланс Беларуси в 2018 году составит 2,2% ВВП против 1,7% ВВП в 2017 году. В дальнейшем дефицит вырастет до 2,4% ВВП в 2019 году и 2,5% ВВП в 2020 году.

Правительство Белоруссии ожидает рост экономики в 2018 году на уровне 3,5%.