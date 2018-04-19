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Аксенов надеется, что сумма соглашений на ЯМЭФ превысит 100 млрд рублей
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Аксенов надеется, что сумма соглашений на ЯМЭФ превысит 100 млрд рублей 

РИА Новости 8 часов назад
ЯЛТА, 19 апр — РИА Новости. Объем инвестиционных соглашений на IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) может превысить прошлогоднюю планку в 100 миллиардов рублей, считает глава республики Крым Сергей Аксенов.
"В прошлом году на полях форума было подписано более 30 договоров, контрактов, соглашений и меморандумов на общую сумму более 100 миллиардов рублей. Надеюсь, в этом году мы побьём собственный рекорд", — говорится в приветственном слове Аксенова участникам IV ЯМЭФ, опубликованном на сайте правительства региона.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.
Для участия в Ялтинском международном экономическом форуме зарегистрировались представители 71 государства, это выше ожиданий организаторов, сообщил сопредседатель оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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