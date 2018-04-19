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Подмосковье стало вторым в России по обороту розничной торговли
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Подмосковье стало вторым в России по обороту розничной торговли 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИАМО
Московская область заняла второе место по обороту розничной торговли среди регионов Российской Федерации по итогам 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.
«По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), оборот розничной торговли Московской области за 2017 год составил 2093,6 миллиарда рублей, что в сопоставимой оценке на 5,3% больше, чем в январе-декабре 2016 года. Объемы розничных продаж на рынках и ярмарках по сравнению с 2016 годом увеличился на 5,3%. Сетевая торговля формирует около 40,1% совокупного розничного оборота Московской области», — сказал министр потребрынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.
Он подчеркнул, что Московская область стабильно занимает второе место по обороту розничной торговли после Москвы и третье место по обороту оптовой торговли после Москвы и Санкт-Петербурга.
«Оборот оптовой торговли в целом в январе-декабре 2017 года составил 4803,5 миллиарда рублей, что в сопоставимой оценке на 23,7% больше, чем в январе-декабре 2016 года», — добавил министр.
Как отмечается в материале, обследование конъюнктуры и деловой активности организаций розничной торговли в 2017 году показало, что экономическая ситуация на потребительском рынке по сравнению с аналогичным периодом 2016 года улучшилась.
Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловой климат в сфере торговли, вырос на 2%. Индекс потребительской уверенности вырос по сравнению с 2016 годом на 11%, что свидетельствует о благоприятности условий для покупок и ожидаемого личного материального положения потребителей.
Улучшение экономической ситуации в розничной торговле в 2017 году способствовало увеличению темпов роста оборота розничной и оптовой торговли.
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