Подмосковье стало вторым в России по обороту розничной торговли

Московская область заняла второе место по обороту розничной торговли среди регионов Российской Федерации по итогам 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.

«По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), оборот розничной торговли Московской области за 2017 год составил 2093,6 миллиарда рублей, что в сопоставимой оценке на 5,3% больше, чем в январе-декабре 2016 года. Объемы розничных продаж на рынках и ярмарках по сравнению с 2016 годом увеличился на 5,3%. Сетевая торговля формирует около 40,1% совокупного розничного оборота Московской области», — сказал министр потребрынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников

Он подчеркнул, что Московская область стабильно занимает второе место по обороту розничной торговли после Москвы и третье место по обороту оптовой торговли после Москвы и Санкт-Петербурга

«Оборот оптовой торговли в целом в январе-декабре 2017 года составил 4803,5 миллиарда рублей, что в сопоставимой оценке на 23,7% больше, чем в январе-декабре 2016 года», — добавил министр.

Как отмечается в материале, обследование конъюнктуры и деловой активности организаций розничной торговли в 2017 году показало, что экономическая ситуация на потребительском рынке по сравнению с аналогичным периодом 2016 года улучшилась.

Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловой климат в сфере торговли, вырос на 2%. Индекс потребительской уверенности вырос по сравнению с 2016 годом на 11%, что свидетельствует о благоприятности условий для покупок и ожидаемого личного материального положения потребителей.

Улучшение экономической ситуации в розничной торговле в 2017 году способствовало увеличению темпов роста оборота розничной и оптовой торговли.