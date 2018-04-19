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Россия хочет через ВТО добиться компенсаций от США за новые ввозные тарифы на алюминий и сталь
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Россия хочет через ВТО добиться компенсаций от США за новые ввозные тарифы на алюминий и сталь 

Newsru.com 21 минуту назад
Фото: Newsru.com
Москва обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с требованием к США провести консультации о компенсации за ввозные тарифы на алюминий и сталь, сообщает Reuters.
В опубликованном ВТО заявлении России отмечается, что США нарушили правила ВТО и не предоставили до введения пошлин соответствующего уведомления. «Цель консультаций заключается, в частности, в обмене мнениями о мерах и достижении понимания относительно путей достижения цели, изложенной в пункте 1 статьи 8 соглашения о гарантиях», — сказано в документе.
В пункте 1 статьи 8 соглашения о гарантиях речь идет об адекватной компенсации за неблагоприятные последствия введения протекционистских мер.
"Если договоренности о такой компенсации достигнуть не удалось, Россия имеет право на ответные меры в виде «приостановки уступок или обязательств», то есть может увеличить пошлины или ввести другие меры против американских товаров, чтобы достичь эквивалентного эффекта.
Как пояснил агентству
РИА «Новости»
источник в российской делегации в ВТО, «это не спор в полном смысле слова, это, скорее, обозначенная перспектива введения ответных мер при полном соблюдении правил ВТО».
США заявили, что введение пошлин на сталь и алюминий является вопросом национальной безопасности и не подпадает под действие правил ВТО. С этим не согласились Россия, Китай, Индия и Европейский союз.
В Вашингтоне ранее согласились на переговоры с Китаем и сообщили Индии и ЕС, что открыты «для обсуждений этого и других вопросов», в то же время настаивая, что их требования необоснованны.
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