ЦБ встревожен ростом зарплат и ослаблением рубля

Краткосрочные риски для ускорения инфляции выше 4% несколько повысились из-за ускорения темпов роста заработных плат и ослабления рубля в апреле, сообщается в обзоре Банка России "О чем говорят тренды". Регулятор сохранил оценку роста ВВП в 1,5%.

За последнюю неделю наблюдений Росстат не заметил рост цен. По оценке Росстата, недельная инфляция осталась на уровне 0,1%.

Масштаб влияния расширения санкций на инфляцию будет зависеть от того, как долго продлится ослабление рубля, и на каком уровне впоследствии стабилизируется курс.

"По нашим оценкам ослабление рубля на 5-10% добавляет к инфляции 0,05–0,1 п.п. в течение полугода-года", — отмечается в обзоре ЦБ.

"При этом, если курс стабилизируется на новом, более слабом уровне, это быстрее окажет влияние на цены продовольственных товаров, чем непродовольственных, в особенности на цены плодоовощной продукции. Во-первых, это связано с тем, что период поздней весны-начала лета традиционно связан с ростом доли импортируемой плодоовощной продукции, а во-вторых, непродовольственные товары характеризуются большими лагами в закупках товаров", — прогнозирует регулятор.

Основные среднесрочные проинфляционные риски сохраняются.

Среди них — возможные резкие изменения в потребительском поведении, ускоряющийся рост потребительского кредитования, неустойчивость и повышенность инфляционных ожиданий, ситуация на рынке труда, риски со стороны внешних факторов и неопределенность относительно параметров налоговой политики после 2018 г.

В Банке России заявили об адекватности денежно-кредитной политики, которая способствует снижению инфляционных рисков и закреплению инфляции на уровне, близком к 4%, на прогнозном горизонте.