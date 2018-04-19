В Гуанчжоу закрылся первый этап 123-й Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров

Гуанчжоу , 19 апреля / Синьхуа / — В четверг в городе Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун на юге Китая , завершился первый этап 123-й Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров.

Во время первого периода крупнейшей в Китае торговой ярмарки, который продлился пять дней, были представлены электроника, бытовая техника, оборудование, автотранспорт и запчасти, стройматериалы, продукция химической промышленности и др.

Судя по объему сделок на ярмарке, большинство китайских предприятий смотрят с оптимизмом на перспективу поставок продукции на международный рынок. Тем не менее, им предстоят и вызовы, и трудности, связанные с валютным риском, подорожанием сырьевых материалов и протекционизмом.

По мнению экспертов, дальнейшее расширение Китаем внешних связей дает зарубежным предприятиям возможность извлечь пользу из развития китайской экономики и при этом поможет отечественным производителям подняться на новую ступень.

Чем выше степень открытости, тем больше импортных товаров на китайском рынке, отметил в интервью информагентству Синьхуа зампредседателя Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Ван Гуйцин.

"Поступление на китайский рынок большего числа новых и передовых товаров позволит китайским предприятиям оптимизировать структуру своей продукции и повысить ее качество, и такая позитивная тенденция уже наблюдается", продолжил он.

В перспективе возможности будут сосуществовать с вызовами. Китайские предприятия способны справиться с вызовами, укрепиться на глобальном рынке и предоставить еще лучшую продукцию и сервис, считает собеседник агентства. -0-