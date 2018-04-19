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В Гуанчжоу закрылся первый этап 123-й Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров
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В Гуанчжоу закрылся первый этап 123-й Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров 

ИА Синьхуа 49 минут назад
Гуанчжоу, 19 апреля /Синьхуа/ — В четверг в городе Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун на юге Китая, завершился первый этап 123-й Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров.
Во время первого периода крупнейшей в Китае торговой ярмарки, который продлился пять дней, были представлены электроника, бытовая техника, оборудование, автотранспорт и запчасти, стройматериалы, продукция химической промышленности и др.
Судя по объему сделок на ярмарке, большинство китайских предприятий смотрят с оптимизмом на перспективу поставок продукции на международный рынок. Тем не менее, им предстоят и вызовы, и трудности, связанные с валютным риском, подорожанием сырьевых материалов и протекционизмом.
По мнению экспертов, дальнейшее расширение Китаем внешних связей дает зарубежным предприятиям возможность извлечь пользу из развития китайской экономики и при этом поможет отечественным производителям подняться на новую ступень.
Чем выше степень открытости, тем больше импортных товаров на китайском рынке, отметил в интервью информагентству Синьхуа зампредседателя Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Ван Гуйцин.
"Поступление на китайский рынок большего числа новых и передовых товаров позволит китайским предприятиям оптимизировать структуру своей продукции и повысить ее качество, и такая позитивная тенденция уже наблюдается", продолжил он.
В перспективе возможности будут сосуществовать с вызовами. Китайские предприятия способны справиться с вызовами, укрепиться на глобальном рынке и предоставить еще лучшую продукцию и сервис, считает собеседник агентства. -0-
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