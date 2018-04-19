Заметит ли инфляция ослабление рубля?, — Аналитики Райффайзенбанка

По данным Росстата, инфляция с 10 по 16 апреля осталась на уровне 0,1% н. /н. Годовая оценка, по нашим расчетам, даже немного снизилась (2,3% г. /г.) — за счет эффекта высокой базы прошлого года. Динамика цен не отреагировала на ослабление рубля, произошедшее как раз на указанной неделе, что, впрочем, неудивительно — обычно в случае резких ослаблений валюты это отражалось в инфляции с лагом в 1-2 недели. Кроме того, подчеркнем, что падение рубля по факту оказалось небольшим (лишь 6%), а, как мы отмечали ранее, на цены заметно влияют лишь падения более 10%. Мы полагаем, что инфляция за апрель может даже показать замедление в годовом выражении в сравнении с мартом, а при сохранении стабильности рубля и при отсутствии новых внешних шоков рост цен вернется к прогнозируемой нами ранее траектории, которая предполагает постепенный спад годовых темпов к июню с их последующим ускорением до 3,7% г. /г. к концу года.