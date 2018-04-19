Замглавы МЭР: ведомство просит дополнительно 805 млн рублей на льготное кредитование МСП

"Мы писали председателю правительства письмо о выделении около 805 млн рублей. Эти средства позволят нам фактически в три раза увеличить объем будущих кредитов по сравнению с первоначальным, когда было заложено около 400 млн рублей. На этот год мы считаем, что нам хватит закрыть потребность", — сказал он.

По словам Фомичева, наблюдается повышенный спрос на кредиты по льготной ставке 6,5% годовых среди компаний малого бизнеса, поэтому программа льготного кредитования будет расширена в этом году.

"Мы планируем продолжить программу и в дальнейшем, обсуждается вариант увеличить ежегодный объем кредитования до триллиона (рублей) и более", — отметил замминистра и добавил, что о том, какой будет процентная ставка в дальнейшем, пока сказать сложно. «Это будет сильно зависеть от текущих ставок в экономике. Если ключевая ставка будет снижаться быстро — наверное, это будет уже не 6,5, а какая-то другая ставка. В любом случае, задача — обеспечить более триллиона льготного кредитования в год», — подчеркнул Фомичев.

Ранее Минэкономразвития отобрало 15 банков для участия в программе. Планируется, что в будущем к ним добавятся еще как минимум 30 кредитных учреждений. «Наша цель — чтобы программа льготного кредитования была доступна в каждом населенном пункте. Во всех регионах как минимум два-три местных банка должны иметь возможность участвовать в программе», — указал Фомичев.