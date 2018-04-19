В ЦБ рассказали о влиянии падения рубля на инфляцию

В Центробанке рассказали о влиянии падения рубля на инфляцию

Ослабление рубля на 5-10% ускоряет инфляцию в РФ на 0,5-1 процентный пункт в течение полугода-года, сообщает департамент исследований и прогнозирования ЦБ в материале "О чем говорят тренды".

"По нашим оценкам, ослабление рубля на 5-10% добавляет к инфляции 0,5–1 п.п. в течение полугода-года", — говорится в материалах.

Департамент ЦБ отмечает, что масштаб влияния расширения санкций на инфляцию будет зависеть от того, как долго продлится ослабление рубля и на каком уровне впоследствии стабилизируется курс.

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией ЦБ.