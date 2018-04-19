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В ЦБ рассказали о влиянии падения рубля на инфляцию
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В Центробанке рассказали о влиянии падения рубля на инфляцию 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Ослабление рубля на 5-10% ускоряет инфляцию в РФ на 0,5-1 процентный пункт в течение полугода-года, сообщает департамент исследований и прогнозирования ЦБ в материале "О чем говорят тренды".
"По нашим оценкам, ослабление рубля на 5-10% добавляет к инфляции 0,5–1 п.п. в течение полугода-года", — говорится в материалах.
Департамент ЦБ отмечает, что масштаб влияния расширения санкций на инфляцию будет зависеть от того, как долго продлится ослабление рубля и на каком уровне впоследствии стабилизируется курс.
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией ЦБ.
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