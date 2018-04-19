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Весеннее предложение в ТЕХИНКОМ! Выгода на УАЗ до 215 000 рублей!
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Весеннее предложение в ТЕХИНКОМ! Выгода на УАЗ до 215 000 рублей! 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Весна — это такое время года, когда очень хорошо начинать что-то новое.
Поэтому мы подготовили для вас впечатляющие весеннее предложение на новые автомобили УАЗ!
Выгода на новый автомобиль до 215 000 рублей! Индивидуальные условия для каждого клиента от ТЕХИНКОМ! ПОДАРОК от ТЕХИНКОМ. Trade-In по рынку. Выгодный кредит: низкая процентная ставка или минимальный ежемесячный платеж. Подберем для вас лучшие условия!⠀
Станьте обладателем нового УАЗ с по цене от 503 100 рублей:
УАЗ Патриот! Реальная цена от 530 100 рублей!
УАЗ Пикап! Реальная цена от 696 600 рублей!
УАЗ Хантер! Реальная цена от 503 100 рублей!
УАЗ Карго! Реальная цена от 631 800 рублей!
УАЗ Профи! Реальная цена от 629 100 рублей!
Коммерческий ряд! Реальная цена от 480 600 рублей!
Акция продлится до 30 апреля!
У вас уже есть выгодное предложение на покупку? Звоните, и мы сделаем его лучше!
Менеджеры в 2-х дилерских центрах на севере и юге Москвы будут рады знакомству с вами лично и по телефону: +7 (495) 778-98-50.
Модельный ряд  Запись на тест-драйв
Запрос на Trade-In  Ждем Вас по адресу:
МКАД 14 км (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д д.8  г. Москва, улица Кулакова, владение 24, корпус 3.
www.pro-uaz.ru  *Количество подарков ограничено.
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