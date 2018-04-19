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Россия ожидает резкого роста цен на газ
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Россия ожидает резкого роста цен на газ 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Российское правительство ожидает значительного роста цен на газ в этом году, сообщает «Дойче Виртшафтс Нахрихтен» (Deutsche Wirtschafts Nachrichten).
С одной стороны, Россия пострадала от западных санкций и поэтому хочет повысить экспортные цены. С другой стороны, повышению цен способствует высокий спрос как в Германии, так и в остальной Европе за счет не только частных потребителей, но и увеличения использования природного газа на гидростанциях и тепловых электростанциях.
Пока цены для Германии остаются благоприятными. «Небольшое снижение платы за пользование сетями и еще более незначительная корректировка цен свидетельствуют, что сначала газ для потребителей в 2018 году будет весьма недорогим», — говорит Оливер Бор (Oliver Bohr), директор по энергетике интернет-компании «Чек24» (Check24), которая занимается сравнением цен в разных областях, например, финансы, страхование, энергетика, телекоммуникации, туризм.
Однако в среднесрочной перспективы цены на газ могут вырасти. Есть два признака: подорожание нефти, которая хотя и не имеет прямого отношения к газу, но все же играет важнейшую роль на энергетических рынках, и вышеупомянутый рост спроса на газ.
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