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Розничные продажи в Британии сократились в марте
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Розничные продажи в Британии сократились в марте 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 19 апреля — «Вести. Экономика». Британские покупатели в марте предпочитали экономить, а не ходить в магазины, поскольку к этому их принудил циклон, который метеорологи страны назвали «Зверь с Востока», передает Reuters.
Это привело к крупнейшему квартальному падению розничных продаж за год и негативно отразилось на общем росте экономики в I квартале, показали официальные данные. Необычно холодная и снежная погода привела к тому, что объемы розничных продаж снизились на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, как сообщило Управление национальной статистики (ONS). Это падение оказалось более серьезным, чем ожидали большинство опрошенных Reuters экономистов. Глядя на квартал в целом, можно сказать, что продажи упали на 0,5% по сравнению с последними тремя месяцами 2017 г. — самое большое падение с I квартала 2017 г. В ONS заявили, что это, вероятно, отнимет 0,03 процентного пункта от общего роста ВВП в I квартале. Фунт стерлингов упал до недельного минимума после публикации данных. Ранее вышедшие показатели продемонстрировали замедление роста заработной платы и падение инфляции, что вызывает сомнения о том, как сильно Банк Англии повысит процентные ставки в этом году. Тем не менее немногие экономисты готовы отказаться от своих прогнозов о том, что Банк Англии повысит ставки в следующем месяце только во второй раз после финансового кризиса, даже если шансы на дальнейшее повышение ставок в этом году увеличиваются. Как писали «Вести. Экономика», рост инфляции в Британии в марте замедлился сильнее, чем ожидалось, ослабляя давление на потребителей после резкого роста цен и слабого роста заработной платы. Тем не менее рост цен оставался значительно выше годового целевого показателя Банка Англии в 2%, что добавляет ожиданий, что центральный банк Великобритании поднимет процентные ставки в следующем месяце.
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