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В ЦБ допустили превышение инфляции 4%
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В ЦБ не исключили превышения инфляции 4% 

Прайм 1 час назад
Фото: ТАСС
Краткосрочные риски превышения годовой инфляцией 4% несколько повысились из-за быстрого роста зарплат и ослабления рубля в апреле, сообщает департамент исследований и прогнозирования ЦБ в материале "О чем говорят тренды".
"Краткосрочные риски для ускорения инфляции выше 4% несколько повысились из-за ускорения темпов роста заработных плат и ослабления рубля в апреле", — говорится в материалах.
По данным департамента ЦБ, в РФ сохраняются основные среднесрочные проинфляционные риски, среди которых ускоряющийся рост потребкредитования, ситуация на рынке труда и риски со стороны внешних факторов.
При этом, ослабление рубля на 5-10% добавляет к инфляции 0,05-0,1 процентного пункта в течение полугода-года, сообщает департамент. "По нашим оценкам, ослабление рубля на 5-10% добавляет к инфляции 0,05-0,1 процентного пункта в течение полугода-года", — говорится в материалах.
Департамент ЦБ отмечает, что масштаб влияния расширения санкций на инфляцию будет зависеть от того, как долго продлится ослабление рубля и на каком уровне впоследствии стабилизируется курс.
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией ЦБ.
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