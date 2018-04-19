Эксперт объяснила, почему Таджикистан беднеет на экспорте рабочей силы

Международный валютный фонд в ноябре 2017 года решил реклассифицировать уровень бедности в Таджикистане на более высокий, говорится в «Обзоре развития Азии — 2018» (ведущее годовое экономическое издание Азиатского банка развития).

Такое решение было принято из-за нарушения индикативных лимитов государственного долга Таджикистана.

"Львиная доля бюджета Таджикистана — это доходы от переводов мигрантов. Люди выезжают, поэтому в Таджикистане некому создавать экономику", — сказала Инна Андронова Sputnik Таджикистан.

По ее мнению, надо создавать рабочие места в республике, чтобы люди оставались. В противном случае Таджикистан ждет «фиксация на бедности», когда доходы от экспорта рабочей силы, предпочтительнее, чем развитие собственной экономики.

По данным министерства финансов Таджикистана, объем внешнего долга республики в 2017 году вырос на 27,5%, достигнув отметки 2,9 миллиарда долларов, что составляет 40,3% к ВВП.

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