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Эксперт объяснила, почему Таджикистан беднеет на экспорте рабочей силы
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Эксперт объяснила, почему Таджикистан беднеет на экспорте рабочей силы 

РИА Новости 1 час назад
ДУШАНБЕ, 19 апр — РИА Новости. Доктор экономических наук, профессор кафедры международных экономических отношений РУДН Инна Андронова прокомментировала отчет МВФ по Таджикистану.
Международный валютный фонд в ноябре 2017 года решил реклассифицировать уровень бедности в Таджикистане на более высокий, говорится в «Обзоре развития Азии — 2018» (ведущее годовое экономическое издание Азиатского банка развития).
Такое решение было принято из-за нарушения индикативных лимитов государственного долга Таджикистана.
"Львиная доля бюджета Таджикистана — это доходы от переводов мигрантов. Люди выезжают, поэтому в Таджикистане некому создавать экономику", — сказала Инна Андронова Sputnik Таджикистан.
По ее мнению, надо создавать рабочие места в республике, чтобы люди оставались. В противном случае Таджикистан ждет «фиксация на бедности», когда доходы от экспорта рабочей силы, предпочтительнее, чем развитие собственной экономики.
По данным министерства финансов Таджикистана, объем внешнего долга республики в 2017 году вырос на 27,5%, достигнув отметки 2,9 миллиарда долларов, что составляет 40,3% к ВВП.
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