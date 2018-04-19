Официальный курс доллара снизился на 70 копеек, евро — на 68

ЦБ установил официальные курсы валют на 20 апреля. Курс доллара понизился на 69,56 копейки, составив 60,8583 рубля (61,5539 рубля на 19 апреля). Курс евро уменьшился на 68,34 копейки, до 75,4034 рубля (76,0868 рубля на 19 апреля).

Михаил Поддубский. Российская валюта в среду заметно восстановила позиции, опираясь на рост нефтяных цен и улучшение внешнего фона, отмечают аналитики. Сначала МИД РФ подтвердил получение уведомления от американских властей, что новых санкций со стороны США пока не планируется. После этого гендиректор SWIFT Готфрид Лайбрандт заявил, что Россия не будет отключена от системы из-за санкций, уточняет ведущий аналитик Промсвязьбанка

«Новостной фон для рубля заметно улучшился, особенно, если сравнивать его с серединой прошлой недели, но при этом стоит напомнить, что пока еще сохраняется вероятность расширения санкционных ограничений со стороны Великобритании », — комментирует эксперт.

Помимо новостного позитива вчерашний день сложился весьма благоприятным для рубля и за счет внешних условий, продолжает он. Так, цена на нефть марки Brent превысила 74 доллара за баррель (максимальные уровни с ноября 2014 года).

Новость

«В целом на глобальных рынках преобладали оптимистичные настроения. И основная группа валют emerging markets в условиях роста инфляционных ожиданий и снижения напряженности на денежном рынке смогла продемонстрировать позитивную динамику», — резюмирует аналитик.

Отдельно он также отмечает постепенное приближение пика налоговых выплат. В период с 25 по 28 апреля российские компании будут выплачивать НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль (суммарный объем выплат мы оцениваем в существенные 1,34 трлн рублей), что также может оказывать некоторую поддержку рублю в ближайшую неделю.

Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. Однако рублю пока не удается в полной мере воспользоваться ростом нефтяных цен и умеренно-позитивным внешним фоном для дальнейшего восстановления позиций, отмечают аналитики Нордеа Банка