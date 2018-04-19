Воронежские власти объявили программы «минимум» и «максимум» для региона

По его словам, основная текущая задача — поддержание темпов экономического роста на уровне не менее 2,5%. Это программа-минимум.

«Но я считаю, что есть необходимость поставить и более амбициозную задачу, — отметил глава региона. — Её можно назвать программой «максимум». Это выход на рост экономики на уровне 4,5% в год с учётом инфляции. Такие показатели достижимы, и я уверен, что они нам по силам».

Такие темпы роста, по мнению Александра Гусева, позволят обеспечить выполнение задач, озвученных президентом в послании Федеральному Собранию. Это увеличение продолжительности жизни до 80 лет, обеспечение устойчивого роста доходов населения на уровне не ниже 4% в год, снижение уровня бедности в два раза — до 5% бедных от общей численности населения.