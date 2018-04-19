Аксаков прогнозирует рост конкуренции в банковском секторе Крыма

Конкуренция в банковском секторе Крыма будет расти, несмотря на малое количество работающих в республике кредитных организаций, сообщил на Ялтинском международном экономическом форуме председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Хотя формально здесь работают только три банка плюс еще несколько филиалов, я думаю, что конкуренция в банковском секторе Крыма будет нарастать. В основном, за счет запуска онлайн-приложений и платформ», — сказал Аксаков.