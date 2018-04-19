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Аксаков прогнозирует рост конкуренции в банковском секторе Крыма
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Аксаков прогнозирует рост конкуренции в банковском секторе Крыма 

Rambler News Service 1 час назад
Конкуренция в банковском секторе Крыма будет расти, несмотря на малое количество работающих в республике кредитных организаций, сообщил на Ялтинском международном экономическом форуме председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Хотя формально здесь работают только три банка плюс еще несколько филиалов, я думаю, что конкуренция в банковском секторе Крыма будет нарастать. В основном, за счет запуска онлайн-приложений и платформ», — сказал Аксаков.
Ранее Аксаков сообщил, что, по его данным, крымские банки выдают в десять раз меньше кредитов корпоративному и частному секторам, чем в среднем по России.
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