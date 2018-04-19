Россия и Узбекистан займутся поставками нефти и мирным атомом 

Обсуждение межправительственного соглашения о поставках российской нефти в Узбекистан находится на заключительной стадии. Об этом 19 апреля сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в городе Бухара во время церемонии запуска Кандымского газового комплекса.
В ноябре прошлого года Россия начала пробную прокачку нефти в Узбекистан транзитом через Казахстан. «Узбекнефтегаз» сообщал, что планирует в 2018 году довести объемы импорта до миллиона тонн. Сырье, которое в Узбекистане в дефиците, необходимо для переработки, и получение его по трубопроводу получается дешевле, чем по железной дороге.
Кроме того, в 2018 году Узбекистан планирует подписать с Россией документы о строительстве атомной электростанции, сообщил на церемонии 19 апреля президент республики Шавкат Мирзиёев. В конце декабря прошлого года стороны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования мирного атома, сообщал ранее "Росатом". Среди положений документа, кроме строительства АЭС, фигурировала подготовка кадров для атомной энергетики.