Экономика Крыма выросла на 10%

Экономика Крыма в 2017 году выросла на 10%

Валовый региональный продукт Республики Крым в прошлом году в сравнении с 2016 годом вырос на 10%, сообщила в четверг министр экономического развития региона Наталья Чабан.

" [С момента воссоединения Крыма с Россией] объем ВРП значительно вырос, только за 2017 год рост составил 10%", — сказала министр в ходе секции "Крым: стратегия 2030", которая проходит в рамках Ялтинского международного экономического форума.

Она отметила, что по росту ВРП Крым показал один из лучших результатов в стране в 2017 году.

Чабан также отметила, что в прошлом году объем инвестиций в основной капитал республики вырос в 2,3 раза.

"Это говорит о том, что это не просто рост, а устойчивый рост. При этом, доля бюджетных инвестиций составила менее 50%, основные инвестиции сделали предприниматели", — отметила министр.

Чабан также обратила внимание на демографические показатели Крыма. "За 2017 год продолжительность жизни крымчан выросла на один год. Это серьезный результат. Также замечен прирост населения — в нашу республику верят, люди приезжают к нам жить надолго", — рассказала она.