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Экономика Крыма выросла на 10%
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Экономика Крыма в 2017 году выросла на 10% 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Валовый региональный продукт Республики Крым в прошлом году в сравнении с 2016 годом вырос на 10%, сообщила в четверг министр экономического развития региона Наталья Чабан.
" [С момента воссоединения Крыма с Россией] объем ВРП значительно вырос, только за 2017 год рост составил 10%", — сказала министр в ходе секции "Крым: стратегия 2030", которая проходит в рамках Ялтинского международного экономического форума.
Она отметила, что по росту ВРП Крым показал один из лучших результатов в стране в 2017 году.
Чабан также отметила, что в прошлом году объем инвестиций в основной капитал республики вырос в 2,3 раза.
"Это говорит о том, что это не просто рост, а устойчивый рост. При этом, доля бюджетных инвестиций составила менее 50%, основные инвестиции сделали предприниматели", — отметила министр.
Чабан также обратила внимание на демографические показатели Крыма. "За 2017 год продолжительность жизни крымчан выросла на один год. Это серьезный результат. Также замечен прирост населения — в нашу республику верят, люди приезжают к нам жить надолго", — рассказала она.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — "Будущее мира. Будущее России". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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