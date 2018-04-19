Китайские ученые презентуют в Санкт-Петербурге книгу о политэкономии Путина

Китайские ученые представят в Санкт-Петербурге книгу, посвященную политэкономии президента России Владимира Путина . Презентация состоится в четверг, 19 апреля, в СПбГУ, пишет 78.ru.

«Это не биография Владимира Путина и не описание развития российской экономики. «Явление Путина» — это вопрос, который пытаются прояснить научные и политические круги всего мира», — говорится в аннотации к произведению.

Он назвал отношения России и Китая «зрелыми» и стабильными, на которые не влияет внешняя обстановка. Также китайский политик напомнил, что товарооборот двух стран в этом году может превысить 100 миллиардов долларов.