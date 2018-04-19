Китайские ученые презентуют в Санкт-Петербурге книгу о политэкономии Путина 

Китайские ученые представят в Санкт-Петербурге книгу, посвященную политэкономии президента России Владимира Путина. Презентация состоится в четверг, 19 апреля, в СПбГУ, пишет 78.ru.
«Это не биография Владимира Путина и не описание развития российской экономики. «Явление Путина» — это вопрос, который пытаются прояснить научные и политические круги всего мира», — говорится в аннотации к произведению.
«Федеральное агентство новостей» ранее писало, что внешние факторы не окажут влияния на торгово-экономическое сотрудничество России и Китая Об этом заявил официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.
Он назвал отношения России и Китая «зрелыми» и стабильными, на которые не влияет внешняя обстановка. Также китайский политик напомнил, что товарооборот двух стран в этом году может превысить 100 миллиардов долларов.