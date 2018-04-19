Торговая война нанесет ущерб интересам потребителей США и глобальному росту — Mинкоммерции КНР

Пекин, 19 апреля / Синьхуа / — Торговая война не поможет защите интересов американских рабочих, а нанесет ущерб интересам простых американских потребителей и интересам всех экономических субъектов нашего мира в области общего развития, заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Китай не желает эскалации торговых трений с Соединенными Штатами , но подготовлен к любым возможным ситуациям. Если американская сторона будет упорно идти по неправильному пути, китайская сторона примет решительные контрмеры, указал Гао Фэн.

Соединенные Штаты не должны недооценивать ситуацию. Китай непоколебимо продвигает реформы и открытость, и вместе с этим переисполнен уверенности и решимости бороться с унилатерализмом и торговым протекционизмом, отметил представитель Минкоммерции КНР. -0-