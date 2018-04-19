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Торговая война нанесет ущерб интересам потребителей США и глобальному росту — Mинкоммерции КНР
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Торговая война нанесет ущерб интересам потребителей США и глобальному росту — Mинкоммерции КНР 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Пекин, 19 апреля /Синьхуа/ — Торговая война не поможет защите интересов американских рабочих, а нанесет ущерб интересам простых американских потребителей и интересам всех экономических субъектов нашего мира в области общего развития, заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Китай не желает эскалации торговых трений с Соединенными Штатами, но подготовлен к любым возможным ситуациям. Если американская сторона будет упорно идти по неправильному пути, китайская сторона примет решительные контрмеры, указал Гао Фэн.
Соединенные Штаты не должны недооценивать ситуацию. Китай непоколебимо продвигает реформы и открытость, и вместе с этим переисполнен уверенности и решимости бороться с унилатерализмом и торговым протекционизмом, отметил представитель Минкоммерции КНР. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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