Китайско-российский товарооборот может установить новый рекорд, прогнозируют эксперты

Пекин, 17 апреля / Синьхуа / — Тенденция динамичного роста объема товарооборота между Китаем Россией сохраняется с самого начала этого года. По мнению экспертов, при условии стабильной конъюнктуры на международном рынке сырьевых товаров китайско-российский товарооборот по итогам 2018 года приблизится к максимальному уровню и даже превысит его.

Согласно данным китайской стороны, товарооборот между двумя странами в 2014 году достиг 95,28 млрд долл. США , что стало самым высоким показателем в истории. Однако в 2015 году показатель резко упал из-за снижения цен на нефть и санкций Запада против России. Благодаря совместным усилиям Китая и России ситуация за довольно короткое время изменилась коренным образом.

Как сообщили в Главном таможенном управлении Китая, по итогам первого квартала этого года объем торговли товарами между Китаем и Россией составил 23 млрд 61,5 млн долл. США, что оказалось на 28,2 проц. больше, чем в тот же период прошлого года.

В частности, экспорт китайских товаров в Россию вырос на 23,7 проц. до 10 млрд 280,2 млн долл., а импорт российских товаров в Китай составил 12 млрд 781,3 млн долл. с приростом на 32 проц. Напомним, что рост объема двусторонней торговли в 2017 году составил 20,8 проц.

Торгово-экономическое сотрудничество представляет собой важную составляющую китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства. В данный момент имеется ряд благоприятных факторов как для расширения двусторонней торговли, так и для повышения качества двустороннего делового сотрудничества, заявила в интервью информагентству Синьхуа Ли Цзяньминь, старший научный сотрудник Института по исследованию России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая.

Регулярные встречи лидеров двух стран и механизмы двустороннего сотрудничества на разных уровнях надежно гарантируют развитие китайско-российских отношений. Несомненно, Год межрегионального сотрудничества Китая и России, который официально стартовал в феврале, приведет к активизации деловых контактов между двумя странами, считает она.

Кроме того, Россия укрепит свою позицию крупнейшего поставщика нефти в Китай. В начале этого года Китай официально ввел в коммерческую эксплуатацию вторую ветку российско-китайского нефтепровода «Мохэ-Дацин», что позволит увеличить объем поставок из России в Китай сырой нефти по этому нефтепроводу с 15 млн до 30 млн тонн в год.

Одновременно с этим, росту экспорта китайских товаров в Россию способствует стабилизация экономической ситуации в России, возобновление роста ее ВВП и повышение уровня жизни ее населения.

Проблема унилатерализма и протекционизма, обостряющаяся в сегодняшнем мире, возможно, служит хорошим шансом для оптимизации структуры китайско-российской торговли и создания инновационных моделей сотрудничества, отметила Ли Цзяньминь.

Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР в феврале этого года объявило о разрешении импортировать пшеницу из Амурской области и еще пяти субъектов России. Первая партия российской пшеницы была поставлена на китайский рынок через пограничный город Хэйхэ провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.

Россия станет крупнейшим экспортером зерна в мире. По информации, страна в нынешнем сельскохозяйственном году планирует экспортировать около 45 млн тонн зерна, в том числе 36,8 млн тонн пшеницы.

Китай — один из основных в мире импортеров зерна, а Россия обладает богатыми ресурсами для развития сельского хозяйства. Кроме торговли сельскохозяйственной продукцией, Китай и Россия, в полной мере выявляя роль различных механизмов сотрудничества, могут расширить взаимодействие в освоении земель, обработке сельхозпродукции и др., считают эксперты. -0-