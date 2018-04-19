Макростатистика РФ за март: рост неопределенности призывает к осторожности, — Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка

В марте рост реальных зарплат замедлился до 6,5% г/г, указывая на то, что предвыборная индексация зарплат оказала лишь временную поддержку доходам населения; однако темпы роста зарплат остаются все же достаточно высокими, безработица находится на уровне всего 5,0%, розничное кредитование продолжает расти. Динамика промпроизводства настораживает: в марте спад в строительстве составил 9,7% г/г, и промпроизводство выросло всего на 1,0% г/г. В свете столь нестабильных макроданных и недавнего усиления геополитических рисков мы ожидаем, что ЦБ оставит ставку без изменений на заседании 27 апреля, особенно с учетом того, что в дополнение к инфляционным рискам, связанным с потребительским спросом, теперь может добавиться и трансмиссионный эффект от недавнего ослабления рубля.

Рост реальных зарплат в марте замедлился, но остается сильным

Всплеск роста реальных зарплат в январе-феврале не продолжился в марте, замедлившись до 6,5% г/г против наших ожиданий роста на 9,8% г/г и консенсус-прогноза — на 8,0% г/г. Это указывает на то, что быстрый рост зарплат за 2М18 был связан с предвыборным периодом и не распространится на весь год. Тем не менее, в номинальном выражении, зарплаты выросли на 9,0% г/г в марте и на 12,0% г/г за 1кв18; это все еще очень сильный рост, поддержку которому, по всей видимости, продолжает оказывать низкий уровень безработицы (5,0%). Хотя мы ожидали, что рост зарплат в госсекторе, вероятно, исчерпает себя к лету, не исключено, что эффект этой меры может оказаться еще более кратковременным. Тем не менее, мы не видим угрозы нашему прогнозу роста номинальных зарплат на 10% г/г по итогам этого года, т.к. недавнее ослабление рубля может привести к росту рублевых зарплат в тех секторах, где часть вознаграждения привязана к валюте. Более того, рост опасений по поводу рисков ускорения инфляции может привести к дополнительной индексации зарплат в течение года. Реагируя на более слабую в сравнении с прогнозом динамику зарплат, оборот розничной торговли вырос только на 2,0% г/г в марте — ниже наших ожиданий роста на 2,5% г/г.

Кто-то больше сберегает, кто-то — тратит

Согласно статистике по банковскому сектору за март, рост розничных депозитов показал некоторое ускорение, отражая сильный рост зарплат с начала этого года. Рублевые розничные депозиты выросли на 11,4% г/г, умеренно ускорившись в сравнении с двумя предыдущими месяцами; некоторый рост наблюдался и в сегменте валютных розничных депозитов. В то же время сильным оказался и спрос на розничные кредиты — они выросли на 1,6% м/м в марте, или на 15,7% г/г. Таким образом, складывается впечатление, что население постепенно наращивает интерес к расходам: отношение розничных кредитов к розничным депозитам восстановилось до 48% с 45%, где этот показатель находился с середины 2016 г. до середины 2017 г.

Позитивных сюрпризов со стороны промпроизводства нет Промпроизводство продолжило замедляться и выросло всего на 1,0% г/г в марте и на 1,9% г/г за 1кв18. Главным негативным сюрпризом стало резкое падение выпуска продукции в строительном секторе — он снизился на 9,7% г/г в прошлом месяце, что предполагает спад на 4,0% г/г в 1кв18. Неудивительно, что это негативно отразилось и на динамике ВВП; Минэкономразвития уже дважды понижал оценку ВВП: сначала с 1,9% г/г до 1,7% за январь и с 1,5% г/г до 1,3% г/г за февраль, оценив рост ВВП за 2М18 на уровне 1,5% г/г, а затем сообщив, что по итогам 1кв18 рост ВВП составил всего 1,1% г/г (1,4% г/г в январе, 1,3% г/г в феврале и 0,7% г/г в марте). В то же время статистика по банковскому сектору за март говорит о том, что корпоративное кредитование постепенно продолжает восстанавливаться. Тем не менее, учитывая новый раунд санкций, мы ожидаем замедление роста корпоративного кредитования в апреле-мае. Осторожный подход российских банков к выбору заемщиков уже отразился в росте избыточной ликвидности банковского сектора, которая достигла 4,0 трлн руб. к середине апреля.

Мы не ожидаем снижения ставки на заседании 27 апреля, в центре внимания — инфляция

В нашем обзоре за март мы выразили обеспокоенность по поводу инфляционных рисков, связанных с резким ростом зарплат в сочетании с продолжающимся восстановлением розничной кредитной активности. Недавнее ослабление курса рубля вызывает дополнительные опасения по поводу динамики инфляции и указывает на то, что коммуникация ЦБ с рынком в последние месяцы носит слишком оптимистичный характер в условиях новой геополитической реальности. Таким образом, мы ожидаем, что ЦБ сохранит ставку неизменной на заседании 27 апреля, при этом, на наш взгляд, повышение ставки не стоит на повестке дня, так как реальные рыночные ставки остаются высокими. Мы полагаем, что в ближайшие месяцы ЦБ следует действовать осторожно.