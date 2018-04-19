ЦБ вновь начал закупать валюту для Минфина

ЦБ РФ вновь начал закупать валюту для Минфина

ЦБ РФ вновь покупает валюту для Минфина в рамках бюджетного правила после 6-дневного перерыва. Это следует из данных Банка России. Регулятор 17 апреля купил валюту на 17,5 млрд рублей.

Ранее предполагалось, что ежедневный объем покупок будет эквивалентен 11,5 млрд рублей, отмечает «Интерфакс» . В апреле Минфин планировал купить валюту на рекордные 240,7 млрд рублей.

ЦБ не покупал валюту на рынке из-за волатильности всю прошлую неделю. Последняя покупка была совершена регулятором 6 апреля на 11,6 млрд рублей.