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ЦБ вновь начал закупать валюту для Минфина
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ЦБ РФ вновь начал закупать валюту для Минфина 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: ТАСС
ЦБ РФ вновь покупает валюту для Минфина в рамках бюджетного правила после 6-дневного перерыва. Это следует из данных Банка России. Регулятор 17 апреля купил валюту на 17,5 млрд рублей.
Ранее предполагалось, что ежедневный объем покупок будет эквивалентен 11,5 млрд рублей, отмечает «Интерфакс». В апреле Минфин планировал купить валюту на рекордные 240,7 млрд рублей.
ЦБ не покупал валюту на рынке из-за волатильности всю прошлую неделю. Последняя покупка была совершена регулятором 6 апреля на 11,6 млрд рублей.
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