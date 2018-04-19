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Впервые за несколько недель значительный прирост зафиксировали цены на бензин в РФ, — Аналитики Росбанка
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Впервые за несколько недель значительный прирост зафиксировали цены на бензин в РФ, — Аналитики Росбанка 

Прайм 22 минуты назад
Фото: Прайм
По данным Росстата, индекс потребительских цен на неделе с 10 по 16 апреля вновь зафиксировал слабый прирост в 0.1% н/н (2.30% г/г), при этом, среднесуточный рост цен замедлился практически в два раза — c 0.015% до 0.008% д/д.
Несмотря на то что мы ожидали увидеть первые признаки трансляции высокой волатильности валютного курса на инфляцию, представленный отчет показал, что цены, в особенности, на продукты питания и тарифы, изменяются медленно. Однако, в недельной корзине товаров непродовольственные товары, в большей степени зависящие от валютного курса, занимают меньшую долю, чем в месячном индексе, потому в апреле мы можем увидеть расхождение месячных и недельных итогов.
Стоит также отметить, что впервые за несколько недель значительный прирост зафиксировали цены на бензин (+0.4% н/н) и пассажирский транспорт (+0.2% н/н), что может иметь вторичный эффект на инфляцию до конца 2к’18 (SGe: 2.6% г/г). По нашему мнению, данная статистика не будет играть решающую роль на ближайшем заседании ЦБ (27 апреля), так как риски финансовой стабильности, по-прежнему, выступают в пользу осторожного поведения регулятора.
Одну из причин для такого слабого роста цен можно видеть в медленном восстановлении потребительского спроса, что подтверждается представленным вчера отчетом о социально-экономическом положении России в марте. Несмотря на то, что прирост заработных плат сохраняется на высоком уровне (6.5% г/г), рост доходов не находит отражения в оживлении потребительской активности. Прирост объёма розничных продаж лишь незначительно ускорился до 2.0% г/г (с 1.8% г/г в феврале) при поддержке роста продаж продовольственных товаров (+2.1% г/г в марте против +1.8% г/г в феврале), в то время как темп прироста непродовольственных товаров остался неизменным (+1.8% г/г). Такая динамика подтверждает гипотезу о сохраняющемся осторожном поведении потребителя, что с одной стороны, сдерживает инфляцию, а с другой стороны — может стать негативным фактором для роста ВВП в 1п'18.
В производственном секторе значительно сократились объёмы строительства (-9.7% г/г) из-за перехода на завершающую стадию крупных проектов (например, Крымский мост). На этом фоне, прирост ВВП в 1к’18 может оказаться медленнее, чем наши ожидания (SGe: +1.9% г/г) и ожидания рынка (+1.7% г/г).
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