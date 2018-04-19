Крым перешел экватор ФЦП — Никитченко

"На сегодня в программе 663 объекта с объемом финансирования 840 млрд рублей, при этом в реализации на полуострове на данный момент находятся 345 объектов, 205 объектов уже завершены. Таким образом, порядка 85% всех объектов программы либо реализованы, либо уже в стадии реализации", — сообщил Никитченко.

По его словам, наряду с такими известными объектами как Крымский мост, трасса «Таврида» и новый терминал аэропорта «Симферополь» в программе 64 объекта транспортной инфраструктуры, на которые предусмотрено более половины всего финансирования по программе.

"Помимо транспорта у нас (в программе — ред.) энергетический сектор значительный, есть сектор, связанный с туризмом, значительная социальная сфера. Только детских садов планируется более 100 по всему Крыму. Предусмотрена инфраструктура промышленных парков — более 5 млрд рублей направляется на создание экономической базы. Есть мероприятия по сохранению объектов культурного наследия", — отметил Никитченко.

Крымская федеральная целевая программа, по словам Никитченко, это огромный комплекс мероприятий, который является самой крупной региональной программой в России . В процессе реализации программы происходит формирование нового уровня специалистов.

"Это фантастическая возможность участвовать в очень сложной программе. Задачи и проблемы большие. Человек, который вовлечен, на любом уровне, приобретает опыт, несопоставимый ни с чем. Через Крым и через работу в Крыму, я думаю, будет создан новый слой технических и экономических управленцев. Для страны — это большой плюс", — сказал руководитель Дирекции по реализации ФЦП.